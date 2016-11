Polícia recupera bens e prende suspeito de furtar escola

A Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira (25), na 5ª Regional , Francisco Felício Duarte Gomes, de 22 anos, suspeito de cometer furto durante a madrugada da última quinta-feira (23), na Escola Professor Pedro Martinello, localizada no bairro Montanhês, em Rio Branco. Algumas das utilidades subtraídas também foram recuperadas.

De acordo como delegado, Pedro Paulo Buzolin, Francisco era funcionário da escola e trabalhava como vigia e foi preso em sua residência, no bairro Montanhês. Após buscas na casa do investigado, a polícia encontrou produtos de propriedade da escola, escondidos dentro do forro do imóvel.

Foram recuperados três monitores de computador, aparelhagem de som, mantimentos que foram levados da merenda dos alunos, máquinas de cartão de crédito e rádio de transmissão. Também foram apreendidas, na casa, cerca de 22 trouxinhas de produto entorpecente aparentando ser cocaína, balaclava e um simulacro de arma de fogo.

Buzolin informou também que Francisco não cometeu o crime sozinho e por conta disso, as investigações continuam na intenção de identificar e prender outros criminosos.