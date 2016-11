O subtenente da Polícia Militar do Acre, José Adelmo Alves dos Santos, 49, já tinha duas faltas após o retorno e o atraso de quinta-feira, 24, resultaria na exclusão dele do quadro da corporação. Na sexta-feira, o comandante da PM-AC, coronel Júlio César assinou a suspensão do contrato do militar, que é acusado de matar o 2º sargento Paulo Andrade, 44.

O crime ocorreu na noite desta quinta-feira, dentro do Comando Geral da corporação, em Rio Branco. A vítima foi atingida pelas costas por um tiro de uma pistola ponto 40. O motivo teria sido uma discursão, devido o atraso de Adelmo.

José pode se tornar um ex-militar e sofrerá penas mais duras do que um civil pelo crime de homicídio, pois será jugado pela auditoria da Polícia Militar. “Ele foi preso em flagrante, por um crime propriamente militar, por isso será julgado pela auditoria da Polícia Militar. As penas são mais duras para crimes militares”, explica o comandante.

Também será aberto um processo de disciplina, para jugar o Militar que matou sargento era usuário de drogas ato em si e a exclusão de Adelmo da corporação. “Caso seja expulso, ele perderá a patente e se tornará um ex-militar. Se não surgir nenhum fato novo, há uma alta possibilidade de isso acontecer”, informa o coronel Júlio César. Em todos os processos o acusado terá o amplo direito de defesa.

Adelmo já havia realizado um tratamento para se livrar da dependência de drogas ilícitas, e estava na reserva. Ele tinha voltado a exercer a atividade policial há cerca de 4 meses.

Devido ao histórico de uso de drogas, o militar estava sendo monitorado e corria o risco de ter o contrato quebrado. “Ele (Adelmo) já havia faltado duas vezes e com esse atraso poderia ser excluído. Porque esse contrato da reserva pode ser revogado a qualquer momento, sem formalidade”, diz o comandante.

No entanto, o contrato não foi revogado antes, pois o comando entendeu que o militar merecia mais uma chance, para tentar a ressocialização. Mas, a partir deste crime, o coronel relata que a corporação irá rever essa situação e será mais rigorosa.

Para dar mais segurança aos moradores da Capital, cerca de 100 policiais retornaram da reserva junto com Adelmo.

Quando eles retornaram foram submetidos a avaliações médicas e psicológicas. José passou pelos testes e estava dentro dos requisitos legais para retornar a atividade policial, de acordo com o comandante. Quando questionado, se Adelmo estava drogado quando cometeu o crime, o coronel responde: “Ele estava agitado, chegou no quartel gritando com as pessoas, mas não posso afirmar que ele estava sobre o efeito de drogas. Só o resultado de um teste poderá afirmar isso”.

Edição: Natan Peres

Fotos: Selmo Melo