Shopping Popular: obras avançam e chegam à concretagem da última laje

O prefeito Marcus Alexandre e o deputado federal Alan Rick estiveram neste sábado, 26, na obra do Shopping Popular, que vai receber no início da semana o concreto da última laje, onde fica a Praça de Alimentação, que tem 1.500 metros quadrados. Em dezembro será feita a concretagem geral da edificação e no ano que vem o empreendimento, que vai abrigar 400 lojas, será inaugurado. “Vamos concretar a última laje essa semana. Em seguida vamos aplicar o concreto final em toda a estrutura do prédio que ainda falta para que, no próximo ano, possamos trabalhar nas paredes e nas partes elétrica e hidráulica para inaugurar a obra. Agradecemos muito ao senador Jorge Viana, ao deputado Alan Rick e toda a bancada federal pela liberação de recursos para a obra”, citou o prefeito.

Os recursos para essa etapa, cerca de R$ 500 mil, já estão empenhados desde a última sexta-feira. Segundo o deputado Alan Rick, atual coordenador da bancada federal acreana em Brasília, “o ministro do Turismo, Marcos Beltrão, foi muito solícito com nossa demanda. Todo o esforço valeu a pena, porque a obra é realmente um espetáculo e vai beneficiar centenas de famílias dos camelôs, além de proporcionar um agradável ambiente de compras para os acreanos”.

Além das 400 lojas e a Praça de Alimentação, o Shopping Popular vai abrigar também um espaço para a venda de artesanato indígena de todas as etnias do Acre. O espaço será administrado pela Associação de Mulheres Indígenas do Acre, coordenada por Letícia Yawanawá, que também esteve no Shopping neste sábado acompanhando o prefeito Marcus Alexandre.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, o valor do investimento ultrapassa os 17 milhões de reais. A edificação do empreendimento compreende uma área de mais de 12 mil metros quadrados, onde, além dos comerciantes que estão no Camelódromo, também serão contemplados os que ficam na “pedra” do calçadão perto do Colégio Acreano.

A ocupação das lojas dos três pisos é feita sob a coordenação da Comissão de Transparência, que realizou sorteios: participaram do primeiro sorteio os camelôs e feirantes mais antigos, que vendiam seus produtos na Praça Eurico Dutra, em frente ao Bradesco.

Além de garantir mais clientes para os empresários, o Shopping Popular também deverá se tornar uma referência para as pessoas que visitam Rio Branco, em relação ao artesanato, alimentação e vestuário regional, podendo criar até 1.350 empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia popular ao criar um espaço adequado para comercialização de produtos regionais e locais.