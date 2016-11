Segunda etapa da obra do Mercado do Bosque está em fase de acabamento

A segunda etapa da obra de reforma do Mercado do Bosque, que compreende seis lojas, está em fase de acabamento e deverá ser entregue em dezembro. A garantia foi dada pelo prefeito Marcus Alexandre, que vistoriou o serviço neste sábado (26) pela manhã: “Estamos fazendo o teto, o piso e o acabamento e em dezembro os comerciantes já poderão contar com os novos espaços para aquecer as vendas antes do natal”, afirmou ele.

A obra dessas lojas segue o mesmo padrão arquitetônico do Novo Mercado do Bosque, inaugurado em maio deste ano, onde ficam 42 bancas que vendem a famosa baixaria, bolos e outros itens do café da manhã, além de almoço e lanche. No teto, são utilizadas as telhas termoacústicas, que garantem um grande conforto térmico para o local. As seis lojas vão abrigar armarinhos, salões de beleza, pensões e lanchonetes. Haverá ligações internas com o Mercado do Bosque e a Galeria Mattos, que dá acesso para a Avenida Nações Unidas.

Depois da inauguração da segunda etapa, a obra prossegue com a terceira e última fase, que será a construção do corredor que liga as avenidas Coronel Alexandrino e Nações Unidas, que também será todo coberto com telhas termoacústicas.

O Mercado do Bosque começou a funcionar em 1966 e foi o primeiro a ser instalado no 1º Distrito, fora de sua área central. É o tradicional local onde os rio-branquenses se encontram para degustar pratos como a famosa baixaria – cuscuz com ovos, carne moída e verdura, além do mingau e outras especialidades da região.