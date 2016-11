Obras de casas serão retomadas no Cabreúva

Governo Federal anuncia retomada de obras do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cabreúva, em Rio Branco. O contrato de retomada assinado pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, na quinta-feira, 24, inclui 12 unidades habitacionais da Faixa 1 do programa, localizadas na capital acreana. A obras devem reiniciar até fevereiro de 2017.

De acordo com a Secretária de Estado de Habitação de Interesse Social, Janaina Guedes, as obras do Cabreúva não são de responsabilidade do Estado. E ela conta, que as obras da Cidade do Povo estão em andamento, e que até fevereiro de 2017, cerca de 350 unidades habitacionais serão entregues.

Serão retomadas as obras de 7.127 unidades habitacionais em todo o país. As retomadas representam investimentos na ordem de R$ 257,4 milhões e devem beneficiar aproximadamente 30 mil pessoas.

Serão retomadas obras em nove estados, são eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. A execução dos trabalhos será feita com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

De acordo com a Secretária de Estado de Habitação de Interesse Social, Janaina Guedes, estas as obras do Cabreúva não são de responsabilidade do Estado. E ela conta, que as obras da Cidade do Povo estão em andamento, e que até fevereiro de 2017, cerca de 350 unidades habitacionais serão entregues.

Na primeira quinzena do mês de dezembro 121 residências da Cidade do Povo serão entregues. O restante será entreguem em fevereiro do próximo ano. Nesta primeira etapa do projeto serão entregues 3.348 casas. O Estado ainda está em busca de recursos para dar início a segunda parte do projeto, que ao final de todas as etapas entregará mais de 10 mil unidades habitacionais.

A secretária informa ainda que a única obra de unidades habitacionais de responsabilidade do Estado que está parada, é a do residencial Andirá, mas que já busca soluções junto a Caixa Econômica Federal para dar continuidade as obras do empreendimento.

Natan Peres