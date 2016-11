Acre reduz em um ano 22.7% o trabalho infantil

Trabalho infantil tem queda de 22.7% no Estado do Acre, entre 2014 a 2015. O número de crianças e adolescentes de idade entre 5 a 17 anos que foram identificadas trabalhando, era de 22 mil e passou para 17 mil, no ano passado. Ou seja, cinco mil deixaram de trabalhar.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), na sexta-feira, 25.

A maior parte dos jovens que foram identificadas tinham entre 15 e 17 anos, 11 mil, no total. A mesma quantidade de 2014. Cinco mil crianças tinham entre 10 e 14 anos. Outras mil tinham idades entre 5 a 9, todos do sexo masculino.

Já dos grupos mais velhos, quatro mil eram homens e mil mulheres na faixa etária de 10 a 14 anos. E dos jovens de 15 e 17 anos, oito mil eram do sexo masculino e três mil do feminino.

O setor que mais emprega mão de obra infantil, no Acre, é o agrícola. Os dados do Ibge não mostram números absolutos, mas apontam que cerca 11 mil pessoas na faixa etária de 5 a 17 anos exerciam algum tipo de atividade agrícola, em 2015. Enquanto quase seis mil realizavam trabalhos não agrícolas.

Para combater esta prática, o Ministério do Trabalho realiza ações de fiscalização durante o ano, com base em denúncias e dados estáticos. Quando é verificado que há trabalho infantil em algum local, o ministério multa o empregador e faz com que ele pague todos os direitos do empregado para os pais ou responsáveis.

As crianças resgatadas e as famílias são inseridas em programas sociais, de forma que estes jovens não que voltem a trabalhar de forma irregular, de acordo com a auditora fiscal Maria Bonfim. Quando o jovem tem 14 anos ou mais é também inserido no programa Jovem Aprendiz.

No ano passado, foram retirados da situação de trabalho ilegal 41 jovens e em 2014 foram 34. Destes, grande maioria foram encontrados trabalhando no comércio, 36 em 2015 e 29 em 2014. O outros jovens trabalhavam nos setores de serviço e construção civil. Segundo a auditora fiscal, todos foram atendidos e encaminhados para programas sociais.

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, “trabalho infantil refere-se às atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua condição ocupacional”. Considera-se trabalho infantil, também, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre praticado por adolescentes menores de 18 ano.

