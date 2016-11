Financiamento de veículos tem queda de 18,8% no Acre

Financiamento de veículos tem queda de 18,8% no acumulado do ano até outubro em comparação com igual período do ano passado, no estado do Acre. Nos primeiros 10 meses do ano foram comercializados por meio de crédito 11.686 veículos. No ano passado foram 14.400.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG). Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados.

No período do levantamento foram financiados 6.838 automóveis leves, o que significa uma baixa de 21,6% na comparação com o mesmo período de 2015, quando foram vendidos 8.726.

Já as vendas de motos a crédito tiveram uma queda de 13,2%. Resultado da redução de 5.240 motos vendidas em 2015, contra 4.555 este ano. A pesquisa considera o financiamento de veículos novos e usados.

A região Norte acumulou 221.406 financiamentos de veículos no acumulado do ano até outubro, retração de 20,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Deste total, os automóveis leves foram responsáveis por 128.006 das operações, enquanto as vendas financiadas de motos somaram 86.490 unidades.

O total de veículos financiados no Brasil no acumulado do ano totalizou 3.800.083 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, queda de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, veículos novos somaram 1.444.071 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 2.356.012.

O SNG é uma base privada de abrangência nacional que reúne as informações sobre restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de concessão de crédito. Essa base é consultada e atualizada em tempo real pelas instituições financeiras.