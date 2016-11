Coluna Bom Dia

Madeira

A empresa Agrocortex suspendeu provisoriamente suas atividades de corte de madeira próximo de Manoel Urbano. Uma situação óbvia, já que ninguém imagina corte de madeira em pleno inverno. Ainda mais em um projeto florestal ambientalmente correto.

Reação

Claro que a suspensão do contrato dos que trabalham diretamente na atividade florestal – a marcenaria continua operando sem interrupção, aproveitando o que está em estoque – causa impacto na economia da pequena Manoel Urbano. Mas é, como se frisou, uma realidade sazonal. Quando o verão chegar, volta às atividades normais.

Responsabilidade

Hoje, Manoel Urbano é dependente dos impostos e dos empregos da madeireira. E isso não é culpa dela, que faz sua parte. A prefeitura tem que se mexer para buscar outras alternativas. Não se pode por os ovos todos em um cesto, já diziam nossas avós.

Sem crise

Por isso, é falsa a tentativa de se criar uma crise em torno disso. É querer ignorar uma realidade que não pode ser mudada. E aproveitar que não há interrupção nas ações da empresa, uma vez que as serrarias continuam operando normalmente.

Falácia

Notícia que circulou em pequena parte da mídia local, na última sexta-feira, dando conta de que a empresa Agrocortex, estabelecida no município de Manoel Urbano, estaria deixando o Acre, e, por consequência, teria realizado demissão em massa, não passa de uma pecaminosa falácia.

Ciclo normal

Pelo que a coluna apurou, a redução das atividades da Agrocortex se deve ao período chuvoso, peculiar à região, visto que sua principal atividade é a exploração legal de madeira. Denota-se um ciclo normal nesse tipo de empreendimento.

Depois da chuva

Fontes ligadas à empresa garantem que passada a estação chuvosa, os trabalhos de campo voltam a todo vapor. Por enquanto, as atividades se restringem às serrarias.

Tributos em dia

Em Manoel Urbano, pelo que foi apurado, a empresa Agrocortex está em dia com seus tributos (vinculados e não vinculados), inclusive com a prefeitura local. Portanto, vem cumprindo seu papel de promover o desenvolvimento social e econômico do município com geração de emprego e renda.

Prudência

Governador Tião Viana sempre se posicionou prudente no que diz respeito ao fechamento das contas de 2016 e em anunciar datas para o pagamento do 13º do funcionalismo público estadual.

Reunião do CONFAZ

A reunião extraordinária do CONFAZ, em Brasília, esta semana, com os 26 secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, definirá tudo e o Governo do Acre poderá falar com cátedra sobre datas.

Tinel em Brasília

O problema é que, diante à crise política em que vive o Planalto, não se sabe se o acordo da semana passada, entre o presidente Temer e os governadores, ainda está de pé. No entanto, o secretário da Fazenda do Acre, Tinel Macedo, com respaldo de Tião Viana, não abrirá mão do que ficou acordado.

Será?

Ninguém tem mais dúvida de que a política brasileira irá sangrar de morte com a delação da Odebrecht. A pergunta por aqui é: tem alguém do Acre envolvido?

Crise?

Todo mundo no Acre diz que está “liso igual sabonete”, mas o festival de gastança e a briga para entrar no Via Verde Shopping na 1ª noite de Black Friday mostraram o contrário. Que crise é essa que produziu uma fila de carros de quase 1 Km para entrar no shopping?

Protocolo

Enquanto isso, em Senador Guiomard, os tempos são de paz na política. Na sexta-feira, 25, dia da Black Friday, os novos gestores do município foram recebidos para conhecer a prefeitura. Mero protocolo.

PDF

Vários outros órgãos do governo Temer instituíram o PDV e o PDI (programas de demissão voluntária e incentivada, respectivamente), mas alguns, como o Banco do Brasil, instituíram o PDF (programa de demissão forçada). Ou sai na marra ou na marra sai.

Luz

A conta de luz vai ficar mais no Acre em dezembro. Em compensação, a bandeira verde continua. Ou seja: não haverá acréscimos. E que diferença faria se o aumento é de quase 10%

Pescado

O governador Tião Viana fez questão de ele mesmo compartilhar a chegada do primeiro lote de pescados da Peixes da Amazônia no Peru e também lembrou a morte de Fidel Castro, ex-presidente de Cuba.

Morte de Fidel

Não importa que se gostasse ou não de Fidel, que se defenda ou não o socialismo como alternativa de poder. Fidel foi uma das maiores personalidades da América Latina, um gigante na política e no destino de seu povo.

Antes e depois

Quando Fidel chegou ao poder, Cuba era pouco mais que o bordel dos Estados Unidos, dominado por máfias que exploravam os cassinos, a produção de tabaco e com um povo miserável. Resgatou a dignidade de sua gente e transformou Cuba em um ponto nevrálgico da geopolítica mundial.

Isolamento

Foi vítima de um cruel bloqueio por décadas, o que certamente prejudicou o desenvolvimento de seu país. Mas, também foi extremamente ortodoxo em sua postura socialista, exigindo um domínio absoluto do Estado em todas as ações, inibindo a iniciativa individual. Esse era um dos cânones da esquerda de meados do século XX que ele não conseguiu ultrapassar.

Legado

Cuba é uma nação que tem excelentes índices de Educação e Saúde, a presença e a capacidade dos médicos cubanos que estão no Acre comprovam isso, mas também é um país onde faltam insumos básicos, onde a alimentação é racionada. Mas, tem um povo que se orgulha de sua terra e de sua revolução, em sua maioria.

Cópia

Enfim, o governador Confúcio Moura resolveu construir nova rodoviária em Porto Velho. O projeto é inspirado nos terminais de Cuiabá (Mato Grosso) e Rio Branco (Acre), vistosos, eficientes e de arquitetura moderna. Recentemente, equipes técnicas de Rondônia visitaram as edificações que serviram de modelo para o empreendimento que será erguido na capital rondoniense.

Nova data

A diplomação dos eleitos, marcada para o dia 16, no Teatrão, será adiada provavelmente para 19 de dezembro, no mesmo horário e local. É que o ministro Gilmar Mendes, que preside o TSE, convocou uma reunião em Brasília na data inicialmente marcada para a solenidade com todos os presidentes dos Tribunais Eleitorais.

Sem pressão

O governador do Amazonas, José Melo (Pros), declarou que se surpreendeu ao tomar conhecimento das declarações do presidente do TSE, Gilmar Mendes, sobre a pressão em torno do processo de cassação dele, que tramita no tribunal. Disse que da parte dele não há desespero.

No peixe e no gato

Apesar da alegada crença em Deus e nos seus advogados, o governador Melo não tem arredado o pé de Brasília. É um olho no processo e outro no governo.

Condição

O interessado na cadeira de Melo, senador Eduardo Braga (PMDB), só assume o governo se o TSE recusar o recurso do governador ainda este ano.