Corrida de taxi mais cara a partir de quinta

A partir da próxima quinta-feira, 1º de dezembro, a corrida de táxi ficará mais cara em Rio Branco. Os consumidores da capital vão pagar 20% a mais no valor da bandeira, que será cobrada no tipo 2 durante todo o mês de dezembro. Na prática, uma corrida que custava R$ 20 passará a custar R$ 24. A cobrança é uma forma de cobrir o tradicional 13º dos taxistas.

Com a mudança, o custo do quilômetro rodado passa de R$ 4,50 (bandeira 1) para R$ 5,27 (bandeira 2), em todas as corridas. Os valores da tarifa de táxi estão definidos no Decreto n.º 3.088 de 14 de maio do ano passado.

O valor da bandeirada, que é o custo que o passageiro começa a pagar no momento em que entra no veículo, permanece em R$ 4,50 e não sofrerá alteração durante o mês de dezembro.

A cobrança da bandeira 2 de forma integral, durante todo o mês de dezembro, é autorizada pela Lei Nº 2.088, de 30 de dezembro de 2015. A lei estabelece que no mês de dezembro, em todos os dias e horários, será feito o uso da bandeira 2.