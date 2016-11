Polícia Militar captura menores infratores

A Polícia Militar de Tarauacá já apreendeu e conduziu até a delegacia do município, os dois menores que praticavam assaltos nos comércios da cidade. Os mesmos fazem parte de uma quadrilha que conta com elementos que vieram da capital Rio Branco, para a prática desses crimes. Mercearia Gama no Bairro do Triângulo e comércio do Senhor Pedro Fortunado no Beco Maria Amália foram alvos desses meliantes nesta semana.

Serviço de inteligência da PM com apoio da guarnição de serviço, conseguiu retirar de circulação neste sábado, o principal assaltante em comércios de Tarauacá. Trata-se do Menor L.G.S. (Pell), morador da Rua Antônio Maroca, Bairro Senador Pompeu, considerado o maior assaltante do momento, usando sempre arma de fogo. Ele foi reconhecido pelos policiais quando os mesmos analisaram as imagens do circuito interno da Mercearia Gama. Ou outro que também já está na delegacia é J.C.A.S, de apenas 14 anos, morador do “Trapichão do Flávio”, no mesmo bairro. Um maior de nome Vagner Teixeira membro do grupo, também, foi preso.

Os menores foram pegos na tarde deste sábado (26/11) e confessaram que assaltaram a mercearia na quinta feira e na sexta, tentaram assaltar o comércio do seu Pedro Fortunato. Há meses os mesmos já haviam assaltado o Comercial Derze, Comércio do Dion em frente a Rosaura, uma panificadora no prédio do Elvanes. Todos os assaltos usando arma de fogo. Nos dois últimos assaltos “Pell” agiu na companhia de um comparsa conhecido por gordinho que seria da cidade de Rio Branco.

A moto utilizada no assalto do gama, foi recuperada pela polícia ainda na quinta feira, segundo “Pell” é propriedade dos comparsas de Rio Branco. “Pell” disse ainda aos policiais, que as armas usadas nos assaltos pertencem aos dois assaltantes que vieram de Rio Branco. A polícia está na expectativa de muito em breve prendê-los.