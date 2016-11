Acre entre os que mais recebem Bolsa Família

Maior valor médio do Bolsa Família do País é pago aos beneficiários do Acre. Cada família ganhou do programa, em média, R$ 263,65, conforme o balanço de novembro, fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), mais de 100 mil famílias têm acesso aos recursos no Estado.

O recurso repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

Ao todo, o MDSA vai repassar R$ 35 milhões aos beneficiários do programa no Acre no mês de novembro. O pagamento começou, na última quinta-feira (17), e segue até o próximo dia 30. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias.

O pagamento é feito de forma escalonada. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente.

De 2013 até maio deste ano, o Ministério Público Federal (MPF), a partir de um cruzamento de dados do governo federal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Receita Federal e dos Tribunais de Contas dos Estados e municípios, identificou irregularidades em mais de 10 mil benefícios no Estado.