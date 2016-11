Audiência na Câmara  critica privatização da Eletroacre

O autor do requerimento para a realização do debate, deputado Leo de Brito, lembra que as privatizações foram autorizadas este ano por meio de portaria e podem gerar inúmeros prejuízos à população, no sentido de promover demissão em massa de trabalhadores do setor elétrico, precarização do trabalho, má qualidade dos serviços e aumento das tarifas de energia.

“A privatização também põe em risco a execução de diversos programas sociais do governo federal às populações mais carentes, como o Programa Luz Para Todos, que já beneficiou mais de 15 milhões de famílias, sendo o programa uma referência nesse setor a todo mundo”, argumentou o parlamentar que preside a Comissão.

Para a audiência foram convidados e compareceram o presidente do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas Nestor Powell; o representante do Sindicato dos Urbanitários do Acre Antonio Américo Figueiredo Filho; representante do Sindicato dos Urbanitários do Acre Cleuson José Gouveia da Silva; o representante da Eletrobras Acre/Distribuição Ricardo Alexandre Xavier Gomes e o vereador da cidade de Rio Branco, no Acre Marcelo Jucá.

O deputado Leo de Brito lembrou ainda que foram convidados e não compareceram representantes do Ministério de Minas Energia, Eletrobrás e também da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Além do presidente da Comissão, o vice-presidente Deputado Paulão, que também pertence a categoria dos urbanitários lamentou a ausência de membros do governo na audiência.