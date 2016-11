Saiba como reclamar de produtos da Black Friday

Os consumidores que se arrependeram de produtos comprados durante as promoções da Black Friday têm direito a cancelar as compras em até sete dias, sem necessidade de justificativa. Além disso, é possível pedir devolução de mercadorias defeituosos, sem custo adicional.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem 30 dias para reclamações sobre problemas em produtos não duráveis, como roupas e sapatos, e 90 dias para produtos duráveis, como eletrodomésticos e eletrônicos.

Segundo o Procon-SP, as reclamações podem ser feitas para o comerciante ou para o fabricante, à escolha do cliente. É recomendável que a queixa seja documentada e guardada (por e-mail, por exemplo). Assim, caso haja atitude abusiva, o consumidor pode pedir devolução do dinheiro ou, dependendo do caso, indenização.