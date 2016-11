Palmeiras vence é campeão brasileiro após 22 anos

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, e sagrou-se campeão brasileiro 2016. Com gol de Fabiano, o Verdão seria campeão independentemente do resultado, visto que o principal adversário na corrida pelo título, o Santos, foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, gols de Guerrero e Diego.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 77 pontos. O Flamengo vem em seguida com 70, e o Santos na terceira posição com 68.

Fora do estádio, a comemoração do nono título palmeirense pelos jogadores e pela comissão técnica começou na avenida Paulista, por volta das 21h30 deste domingo (27), no centro de São Paulo.

Sobre um trio elétrico ao lado do prédio da Fundação Cásper Líbero, o diretor de futebol Alexandre Mattos comandou a maior parte dos cantos de incentivo e provocações a rivais. Os principais alvos foram o Santos e o meia Lucas Lima.

Mattos chamou um a um os jogadores que fizeram parte do elenco do Brasileiro. Quando chamou o volante Matheus Salles, que pouco jogou neste Brasileiro, o dirigente perguntou onde estava o meia santista, que foi anulado pelo jogador palmeirense na decisão da Copa do Brasil de 2015. A rixa entre os dois, desde então, foi inflamada principalmente por parte dos torcedores palmeirenses.

Salles caiu na brincadeira e, ao ser perguntando pelo diretor, afirmou ter um Brasileiro e uma Copa do Brasil no currículo, lembrando em seguida que o meia do Santos ganhou dois Campeonatos Paulistas.

A provocação ao Santos faz parte de rivalidade recente criada no início de 2015, quando as equipes disputaram a final do Paulista, com vitória da equipe da Baixada.O diretor de futebol aproveitou para fazer lobby em causa própria. Ao chamar o presidente Paulo Nobre, que classificou como mais importante que o próprio técnico Cuca, puxou coro em tom de brincadeira: “falem para ele: renova o Mattos!”.

Nobre serviu-se do momento para pedir apoio dos torcedores ao seu sucessor, Mauricio Galiotte, que prometeu que o clube nunca mais demorará tanto para conquistar um título, em referência ao jejum de 22 anos sem Brasileiro, esgotado neste domingo.

Os atletas ainda puxaram em coro uma paródia do funk “Partiu”, do MC Kekel, em que diziam “Fui, partiu, o enea é do Palestra”.

Segundo estimativa da PM, cerca de 2 mil pessoas compareceram à Paulista para saudar os campeões. Com informações da Folhapress.