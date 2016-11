Rio Branco se mantém participante do PCS

A cidade de Rio Branco segue como signatária do Programa Cidades Sustentáveis na próxima gestão de Marcus Alexandre. Além da capital acreana, Fortaleza, Recife, Teresina, Belém, Boa Vista, Vitória, São Paulo e Curitiba também assinaram o projeto. O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) foi lançado em 2012 com o objetivo de sensibilizar e mobilizar as cidades brasileiras para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. O PCS oferece como ferramenta a Plataforma Cidades Sustentáveis – uma agenda para a sustentabilidade das cidades que aborda as diferentes áreas da gestão pública, e incorpora de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural e aborda as diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos. A cada um destes eixos estão associados indicadores, casos exemplares e referências nacionais e internacionais de excelência.

Neste ano, tendo como prioridade a implementação e municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil, o Programa Cidades Sustentáveis ingressou em uma nova etapa, incorporando os ODS e suas metas, principalmente aquelas que poderão ser implementadas em nível municipal e regional – justamente onde as prefeituras têm o protagonismo central dessa governança. A nova plataforma online estará disponível a partir do janeiro de 2017 para as prefeituras que aderirem ou renovarem a adesão ao Programa até o final de 2016.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou “Agenda 2030″, aprovados em setembro de 2015 pela Assembleia Geral da ONU –, reúnem 17 macro objetivos e 169 metas com o propósito de acabar com a pobreza até 2030 e promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental.

Neste novo ciclo o PCS já conta com a adesão de 98 cidades (prefeitos eleitos), dentre elas 10 capitais, que assumirão as gestões em 2017. Estes prefeitos que se comprometeram com o Programa terão as ferramentas disponíveis logo no início da gestão.