Ministério da Saúde abre concurso público com 102 vagas de até R$ 5 mil

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (28) o edital de abertura do novo concurso público que tem 102 vagas para candidatos de nível superior. A seleção é para cargos da Carreira de Previdência, Saúde e Trabalho e da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais do quadro do MS, para exercício e lotação nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) que compõem a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Do total, 21 vagas são reservadas a candidatos negros e seis para pessoas com deficiência.

Os aprovados serão lotados nas cidades de Maceió-AL, Altamira-PA, Cruzeiro do Sul-AC, São Gabriel da Cachoeira-AM, Rio Branco-AC, Tabatinga-AM, Macapá-AP, São Félix do Araguaia-MT, Salvador-BA , Fortaleza-CE, Cuiabá-MT, Belém-PA, Florianópolis-SC, Colíder-MT, Redenção-PA, Boa Vista-RR, Curitiba-PR, Manaus-AM, São Luiz-MA, Campo Grande-MS, Lábrea-AM, Tefé-AM, Governador Valadares-MG, Parintins-AM, Recife-PE, Porto Velho-RO, João Pessoa-PB, Itaituba-PA, Palmas-TO, Atalaia do Norte-AM, Cacoal-RO, Barra das Garças-MT, Canarama-MT e Boa Vista-RR.

Para o cargo de Administrador são 34 vagas na função que tem atribuições de realizar estudos, análises, interpretações, planejamento, execução, coordenação e controle de trabalhos nos campos da administração, da logística, do orçamento e finanças, da gestão do trabalho e de materiais. É exigida a graduação em Administração e o salário inicial ofertado é de R$ 4.784,27.

Para Analista Técnico de Políticas Sociais são outras 34 vagas, dentre as atribuições da função estão: executar atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de saúde, bem como verificar, acompanhar e supervisionar os processos inerentes ao Sistema Único de Saúde e aos demais programas sociais do governo federal; apoiar e subsidiar as atividades de controle e de auditoria e colaborar na definição de estratégias de execução das atividades de controle e avaliação, sob o aspecto da melhoria contínua e aperfeiçoamento das políticas sociais. A exigência para o cargo é de graduação em nível superior e os salários iniciais ofertados são de R$ 5.744,88.

Outras 34 vagas são ofertadas para Contador. Esse profissional irá executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e de custos; realizar auditoria contábil e financeira; elaborar normas, relatórios e emitir pareceres. É exigida a graduação superior em Contabilidade e o salário inicial é de R$ 4.784,27.

As remunerações iniciais levam em conta a gratificação de desempenho individual de 80 pontos. Essa gratificação pode chegar a 100 pontos após a primeira avaliação do órgão, o que eleva a remuneração inicial para R$ 5.245,00 nos cargos de Administrador e Contador e a R$ 6.202,88 para Analistas. Todos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e auxílio-alimentação de R$ 458,00. Veja o edital do concurso.

Inscrições e avaliação

O concurso será realizado pela banca IDECAN – www.idecan.org.br e prevê inscrições no período entre as 14 horas do dia 5 de dezembro às 23h59min do dia 5 de janeiro de 2017. No ato da inscrição, o candidato deve optar pelo local de prova, tendo como opções todas as 27 capitais da Federação.

As provas objetivas e discursivas acontecerão em 19 de fevereiro de 2017 e serão compostas por 50 questões nas disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos do cargo, mais um estudo de caso. Além dessas etapas, haverá análise de titulação apenas para o cargo de Analista Técnico, com prazo de entrega a ser divulgado posteriormente.

O certame será válido por um ano a partir de sua homologação de resultado, prazo que pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.