Dupla é presa após vários assaltos em chácaras

Natalino Ferreira Lima de 18 anos, Tiago Mendonça de 21 anos, foram presos na tarde de sábado 26, acusados de cometer assaltos em chácaras.

Segundo informações da polícia, os dois acusados teriam assaltado uma casa na madrugada de sábado na estrada do Quixadá, onde segundo as vitimas, os dois de posse de armas de fogo teria rendido a família. Os bandidos saíram levando vários eletrodomésticos e uma espingarda.

Policiais do 5º Batalhão foi acionada e começaram a procurar pelos acusados, na manhã de sábado 26, os dois novamente voltaram a atacar, dessa vez eles entraram em três casas no Ramal do Mutum.

A polícia foi até o local e fecharam o cerco, os bandidos fugiram para a mata mas no final da tarde de sábado os policiais conseguiram prender os acusados. Com eles a polícia apreendeu uma espingarda calibre 28 com três cartuchos, a arma teria sido roubada da primeira casa na estrada do Quixadá.

Os acusados foram conduzidos para Delegacia Central de Flagrantes.