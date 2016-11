Inter descarta ‘mala branca’ na rodada final, mas tem plano extra

O Internacional não depende só de si para fugir do rebaixamento e, nessas horas, torce para que os amigos ajudem. Depois de vencer o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (27), em Porto Alegre, e se manter vivo para a rodada final do Brasileirão, o Colorado afirma que não procurará nenhum clube oficialmente nem oferecerá incentivos em dinheiro, a famosa ‘mala branca’. Mas pode ligar para ex-jogadores que enfrentarão Vitória e Sport e pedir uma forcinha.

A lista de contatos inclui Edinho, Alecsandro e Rafael Moura. Os três passaram pelo clube em épocas diferentes, mas estão ligados com o futuro do time gaúcho.

Edinho joga no Coritiba e pode ajudar o Inter em caso de vitória nesta segunda-feira (28) diante do Vitória. A derrota do time baiano deixa a briga para escapar da ‘degola’ mais aberta.

Alecsandro está no Palmeiras e pode auxiliar na última rodada, em Salvador. Já campeão, o time paulista visita o Vitória e se ganhar, facilita a vida do Inter.

Já Rafael Moura defende o Figueirense e pegará o Sport na 38ª rodada. Já rebaixado, o clube de Florianópolis pode ajudar a mudar o cenário radicalmente e empurrar o time de Recife para a zona de rebaixamento.

“Se encontrar, por acaso, posso falar. Lembro do Edinho no Coritiba, Alecsandro no Palmeiras. O Rafael Moura é um ex-jogador recente do Inter e agora está no Figueirense. Não está proibido apelar aos amigos, a quem trabalhou conosco e sabe do nosso drama”, disse Fernando Carvalho, vice de futebol.

Dono de 42 pontos, o Internacional tem 11 vitórias e saldo de gols de menos seis. O Vitória, que joga no complemento da rodada, tem a mesma pontuação e triunfos, além de saldo menos dois. O Sport soma 44 pontos, 12 vitórias e saldo menos oito.