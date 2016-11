Jovem leva facada após briga em Boca do Acre (AM)

Manoel Reis dos Santos, “o chambinha” do município de Boca do Acre (AM), foi vítima de tentativa de homicídio após se envolver uma briga em uma festa e foi furado a faca.

O jovem ao perceber que tinha sido golpeado, procurou ajuda, e foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade, o autor do crime se evadiu do local.

De acordo informações policiais, o crime foi por causa de uma antiga rixa. O “chambinha” e bastante conhecido da Policia de Boca do Acre, ele tem várias passagens por prática criminosa, e inclusive tem uma legião de inimigos. Dizem que ele teria furado várias pessoas em outros conflitos qual teve participação.

Na tarde de sábado (26), o médico do município de Boca do Acre, que o atendeu, concluiu que o Pronto Socorro não tinha estrutura para atender um paciente com uma facada no tórax, e encaminhou a vítima para a cidade de Rio Branco.

A ambulância que transportou o “chambinha” de Boca do Acre a Rio Branco, aparentemente não era adequada, e devido ao tempo quente que fez neste sábado o paciente por pouco não foi a óbito dentro do veículo.

O “chambinha” deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência, HUERB, em estado gravíssimo, e segundo a equipe médica, somente um milagre pode evitar que o jovem não morra. No momento ele encontra-se em observação.

Selmo Melo