Oito são feridos por atirador. Suspeito é morto.

Um homem invadiu o campus da Universidade do Estado de Ohio nos Estados Unido, na cidade de Columbus. Após o incidente, ao menos oito feridos foram levadas ao hospital em condição estável.

Segundo a polícia, o atirador avançou propositalmente com seu carro sobre pedestres, saiu do veículo e esfaqueou pessoas com uma faca de açougueiro.

Por volta das 11h30 locais (14h30 em Brasília), a universidade informou que a situação havia sido controlada. Um suspeito de ter realizado a invasão foi morto, segundo os meios de comunicação dos EUA.

As aulas foram suspensas e vários prédios e ruas foram fechadas.

Inicialmente, a universidade havia relatado, por meio de sua conta no Twitter, que havia um “atirador ativo” no campus. A instituição também orientou os estudantes a “correr, se esconder e lutar”, além de buscar abrigo e evitar circular pelo campus.