Prefeito acompanha obra do campo do Esperança

O prefeito Marcus Alexandre acompanhou nesta segunda-feira, 28, a construção do campo de futebol society no Conjunto Esperança. Localizado na rua Maria das Dores o equipamento conta com arquibancada, alambrado, grama natural, calçada no entorno e tela instalada para preservar as casas no entorno do campo. “Nossa preocupação é concluir a obra com qualidade. É necessário o tempo para que a grama possa enraizar, estamos tomando o cuidado para que as atividades iniciem no tempo certo. Já verificamos a drenagem, está funcionando e estamos também cuidado da infraestrutura no entorno”, informou o prefeito.

Durante a visita Marcus Alexandre anunciou a instalação da academia ao ar livre no local. “A academia já foi licitada e estamos trabalhando para que tudo esteja pronto para que a gente possa já no início do ano fazer a entrega do equipamento à comunidade”, disse Marcus Alexandre.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, “esse é o oitavo campo society entregue na gestão do prefeito Marcus Alexandre. É um equipamento moderno, o primeiro equipamento público de grama natural, com drenagem e iluminação. Ganha a comunidade que muito em breve terá um espaço de qualidade para a prática esportiva”.

O presidente da Associação de Moradores do Esperança, Arivaldo Mendes falou sobra a importância do investimento. “O esporte é uma grande demanda. Nossa comunidade carece de espaços como esse. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder entregar esse espaço aos moradores. Nós só temos a agradecer ao prefeito pelo esforço”.