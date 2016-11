Trecho da Avenida Getúlio Vargas será interditado para serviços na rede de esgoto

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) inicia nesta terça-feira, 29, as obras de interligação da rede de esgoto do bairro Raimundo Melo para a Estação do Tratamento de Esgoto (ETE) Redenção.

A intervenção será realizada na Avenida Getúlio Vargas, no trecho da Rua Juscelino Kubitschek e Travessa Manoel Julião.

“Os serviços ocorrerão no período da noite, e a estimativa para a conclusão da obra será de uma semana, de modo a causar o mínimo de transtorno possível para o fluxo de trânsito da localidade”, destaca o coordenador de contato social do Depasa, Nier Pinheiro.

O gestor informa que agentes do Detran e da RBTrans estarão no local para controlar o tráfego, sinalizar a área em obras e orientar os condutores.

“No trecho entre a Ponte do Raimundo Melo até a rotatória do Posto Thauma, a Avenida Getúlio Vargas funcionará com uma única pista, com fluxo de mão dupla no horário das 19 horas até a meia-noite”, relata Nier Pinheiro.