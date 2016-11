Terça é o último dia para inscrição no leilão do Detran

Quem estiver interessado em participar do leilão de veículos apreendidos de Brasileia, oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), tem até esta terça-feira, 29, para realizar a inscrição.

O certame será realizado no dia 30 de novembro, a partir das 9 horas, nas dependências da Igreja da Paz, localizada na Rua Domingos Lopes, 60, bairro Raimundo Chaar, em Brasileia. Ao todo, estão disponíveis 32 lotes de veículos, entre carros e motocicletas, aptos à circulação.

A inscrição deve ser realizada no site da Leiloeira Oficial ou presencialmente no local da visitação dos veículos, sendo necessário apresentar documento de identificação oficial com foto.

Os veículos estarão expostos para visitação no Pátio de Veículos Apreendidos da 6ª Circunscrição Regional de Trânsito de Brasileia (Ciretran), situado na Rua 12 de Outubro, 635, bairro Três Botequins, no horário de 8 horas ao meio-dia e de 14 às 16 horas.

“A inscrição só é confirmada após a visita dos participantes ao pátio, para realizarem vistoria nos veículos, pois é de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações”, explica a diretora de operações do Detran/AC, Shirley Torres