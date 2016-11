Segundo Revista Exame, Acre está entre os quatro Estados mais seguros do país

O Acre está entre os quatro estados brasileiros com o melhor índice de segurança do Brasil. É o que afirma o estudo publicado recentemente pela Revista Exame, uma das mais influentes publicações de negócios e economia do país.

Segundo a pesquisa, quanto mais próximo de 1, melhor é o desempenho do estado pesquisado. O Acre pontuou em 0,71, ficando na 4ª posição, atrás apenas de São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul.

Já Mato Grosso, conforme a pesquisa, seria o local mais perigoso do Brasil. A taxa de homicídio do Estado está entre as 10 maiores do país: 42 mortes para cada 100 mil habitantes.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, o governo do Estado mantém um trabalho focado na prevenção, sem perder de vista a repressão.

“Temos feito sistematicamente investimentos em pessoal, infraestrutura e capacitação, isso nos orienta para alcançarmos o resultado esperado. O que a gente precisa é continuar caminhando, trabalhando firme na busca de um ambiente de paz, em sua plenitude”, destacou.

Segundo a Revista Exame, para chegar a essa conclusão e desenvolver o ranking por estados, a consultoria Macroplan, responsável pela pesquisa, cruzou informações das taxas de homicídios com as taxas de mortes por acidente de trânsito de 2014 nos 26 estados do Brasil mais o Distrito Federal.

O estudo revela também que, por ano, 22 brasileiros em cada grupo de 100 mil morrem em acidentes de trânsito. No comparativo com outros países da América do Sul, o melhor desempenho é do Chile, com taxa de 12 mortes para cada 100 mil habitantes.