Modelo da Sexy revela viver casamento a três

A modelo Rangel Carlos, de 22 anos, estampa neste mês de novembro as páginas internas da revista masculina Sexy e em seu primeiro ensaio sensual revelou que vive um casamento a três com um homem e uma mulher. O matrimonio a três já dura quatro anos.

De acordo com informações do BOL, a modelo gaúcha afirmou que o homem do relacionamento tem 30 anos de idade e a outra mulher tem 19.

Apesar da boa forma e a polêmica que as revelações poderiam causar, aguçando a curiosidade masculina, Rangel não é a capa da Sexy deste mês que tem como principal conteúdo a socialite Juliana Isen.

“Sou swinguer assumida e vivo uma relação de muita cumplicidade com duas pessoas. Estamos sempre juntos e nos amamos. Mas, ao contrário da maioria dos casais, gostamos da liberdade e de novas experiências”, comentou.

“O que era uma aventura se transformou em um relacionamento sério, em paixão. Hoje sou uma pessoa completa e não consigo viver apenas com uma pessoa”, comentou.

“O que mais me excita é ver meu marido com outra garota. Adoro ver e interagir. Não tenho ciúmes, ele pode ficar com quem quiser desde que tenha minha ‘autorização'”, diz na entrevista à revista.

Para o fututo, a moça já até decidiu que profissão seguir, a de “coach sexual” com objetivo de ajudar muitas mulheres a enfrentar crises no casamento. Com informações do BOL