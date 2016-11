Acidente de avião com time da Chapecoense mata 76 na Colômbia

A tragédia aérea com a equipe da Chapecoense pode se transformar numa nova crise de governo.

O motivo: a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) impediu que a equipe fretasse um voo de uma empresa aérea venezuelana, obrigando que a equipe voasse com uma empresa do Brasil ou da Colômbia.

Os motivos para o veto à empresa venezuelana, que fez com que a equipe improvisasse uma solução de emergência, ainda não foram esclarecidos.

Dos 81 passageiros, 75 morreram e apenas seis sobreviveram.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se manifestou via Twitter da entidade sobre o acidente com o avião que transportava os jogadores da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. Infantino chamou a tragédia de chocante e disse que a terça-feira é um dia muito triste para o futebol.

“É um dia muito triste para o futebol. Lamentamos profundamente a queda do avião na Colômbia, uma tragédia chocante. Neste momento difícil, nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e amigos. Nossos sinceros pêsames aos torcedores, à comunidade do futebol e aos meios de comunicação brasileiros envolvidos tragédia”, escreveu.

Segundo autoridades colombianas, 76 pessoas morreram no acidente aéreo na cidade de La Unión, próximo a Medellín. Entre os sobreviventes estão três jogadores da Chapecoense: o lateral esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Neto e o goleiro Follmann. As buscas já foram encerradas e ainda não há confirmação oficial do nome das vítimas.

Chapecoense teve ascensão rápida, e foi da série D para a A em 5 anos

A Chapecoense é um raro exemplo de sucesso no futebol brasileiro dentro e fora do campo. Parte da equipe estava num avião que caiu na cidade de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia. Autoridades colombianas informam que ao menos 75 pessoas, entre a delegação do time e jornalistas brasileiros, morreram na queda.

O Furacão do Oeste catarinense pegou a experiência de sucesso dos empresários locais (da indústria de carne) para subir a cada ano no mundo da bola.

Ao contrário dos grandes clubes brasileiros, a Chapecoense tem um orçamento enxuto, executivos de sucesso na iniciativa privada no comando e jogadores desconhecidos ganhando salários “realistas”.

A fórmula deu certo novamente neste ano. O time da cidade de apenas 200 mil habitantes ganhou o campeonato catarinense, está em nono lugar no Brasileiro e chegou na final do torneio continental.

Desde 2008, quando os executivos locais decidiram investir no futebol, a Chapecoense teve uma ascensão rápida. A equipe pulou da Série D para a A em cinco anos.

Desde 2014, o time está na elite do futebol nacional.

No início do ano, quando fui fazer uma reportagem sobre a experiência de sucesso do agronegócio no futebol, os dirigentes me contaram que o orçamento para 2016 seria de cerca de R$ 45 milhões (quase dez vezes menor que o do Flamengo, que pretende gastar R$ 400 milhões em 2016).

“”O nosso modelo evita depender dos cofres públicos. Acreditamos que a prefeitura não precisa investir no futebol, mas na educação e na saúde da população”, acrescentou Maninho, que por pouco não embarcou no avião. Ele ficou em São Paulo.

Queda de avião da Chapecoense se torna um dos principais assuntos no mundo

O acidente com o avião que levava o time da Chapecoense, deixando 75 mortos, se tornou uma das principais notícias da imprensa mundial e um dos temas mais comentados na internet em todo o planeta na manhã desta terça-feira (29).O assunto foi manchete de alguns dos sites de jornalismo mais importantes do mundo, como o jornal britânico ”The Guardian”, o espanhol ”El País” e a rede de TV dos EUA CNN. Logo no início da manhã, a tragédia era o 4º assunto mais popular nos Estados Unidos, segundo o Google Trends, com grande aumento de buscas, o que deve tornar o tema ainda mais relevante ao longo de todo o dia. O tema aparecia na lista de dez principais assuntos do dia em quase todos os países.O acidente também dominou a lista de assuntos mais lidos na Colômbia, onde o avião caiu, e em outros países da América Latina, que acompanham de forma mais próxima temas relacionados à Copa Sul-Americana. Um dos destaques da cobertura internacional era a apresentação do clube catarinense, ainda pouco conhecido no resto do mundo. O tom adotado geralmente era de que o time era jovem e vivia uma temporada de ”conto de fadas” com o avanço na Copa Sul-Americana.”Um clube humilde em sua primeira final internacional”, diz o espanhol ”El País”. Portais de notícias brasileiros como o ”Globoesporte.com” e a revista ”Veja” estão desde cedo reunindo relatos sobre o caso na mídia do resto do mundo. Entre as principais reações internacionais, vários clubes de futebol, como Barcelona e Real Madrid prestaram homenagens aos jogadores mortos.Pouco depois das 8h da manhã, seis dos dez principais assuntos em destaque no Twitter mundial eram relacionados à tragédia. Os dois primeiros, mais evidentes, eram #ForçaChape e #Chapecoense, ambos com muitos comentários em outros idiomas, não apenas em português.Além dos comentários tratando do clube, apareciam entre os principais temas o nome de vítimas do acidente, como Mário Sérgio, Cléber Santana e Caio Júnior.