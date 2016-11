Temer aciona Itamaraty e Aeronáutica e decreta luto de três dias por acidente

O presidente Michel Temer decretou na manhã desta terça-feira (29) luto de três dias em razão da tragédia com o avião que transportava o time da Chapecoense para Medelín, na Colômbia. Em nota oficial, o chefe do Executivo lamentou o acidente aéreo e ofereceu assistência do governo federal aos familiares das vítimas (leia ao final desta reportagem a íntegra da nota).

No comunicado, que também foi publicado na página pessoal de Temer no Twitter, o peemedebista informou ter acionado o Ministério das Relações Exteriores e a Aeronáutica para prestar todo o apoio possível às famílias.

“Nesta hora triste que a tragédia se abate sobre dezenas de famílias brasileiras, expresso minha solidariedade. Estamos colocando todos os meios para auxiliar familiares e dar toda a assistência possível”, diz trecho da nota.

Veja a nota de pesar de Temer

Nesta hora triste que a tragédia se abate sobre dezenas de famílias brasileiras, expresso minha solidariedade. Estamos colocando todos os meios para auxiliar familiares e dar toda a assistência possível. A aeronáutica e o Itamaraty já foram acionados. O governo fará todo o possível para aliviar a dor dos amigos e familiares do esporte e do jornalismo nacional.