Médico acreano estava no avião que caiu na Colômbia; Márcio Koury era sobrinho do ex-deputado José Bestene

O médico acreano Márcio Koury, 45, fazia parte da delegação do time da Chapecoense que caiu na madrugada desta terça-feira, 29, próximo ao aeroporto de Medelin, na Colômbia.

Marcio Koury era sobrinho do ex-deputado estadual José Bestene, presidente do Partido Progressista (PP) no Acre. Sua mãe, a professora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Nabiha Bestene, está em Goiânia a tratamento de saúde, e não se pronunciou sobre a tragédia.

Márcio era chefe da equipe médica do time catarinense. Koury também era formado em engenharia e fez medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac). A especialização em medicina desportiva foi feita em São Paulo. Ele deixa duas filhas, de seis e 11 anos.

José José Bestene, ao confirmar aa informação, diz que o momento é de dor e que está sendo muito duro acompanhar toda a situação de longe.