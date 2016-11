Atletas e clubes de todo o mundo lamentam acidente

Assim que a notícia da queda do avião da Chapecoense, que seguia rumo a Medellín, local da primeira partida da final da Copa Sul-Americana abalou todo o mundo e diversos clubes e jogadores do Brasil e até mesmo de fora manifestaram apoio ao clube catarinense e a solidariedade por todos que estavam a bordo da aeronave.

Depois da confirmação das mortes, a Chapecoense mudou sua imagem no perfil do Facebook para o símbolo em preto e branco, em sinal de luto. Dezenas de clubes brasileiros acompanharam os catarinenses. Todos os clubes da Série A e outros de divisões inferiores alteraram seus perfis com a mesma arte e publicaram a seguinte mensagem: “Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. #ForçaChape”.

Twitter/Reprodução

Através das redes sociais, diversos clubes, entre eles, o Arsenal, Chelsea, Benfica, Sevilla, Barcelona e outros jogadores de futebol brasileiros e estrangeiros mandaram mensagens de apoio ao clube catarinense.

“Que Deus abençoe todas essas pessoas que estavam neste terrível acidente. #chapecoense”, escreveu o brasileiro Lucas Leiva em seu Instagram. Neymar também escreveu. “Impossível acreditar nessa tragédia, impossível acreditar no ocorrido, impossível acreditar que o avião caiu, impossível acreditar que atletas, seres humanos estavam nesse avião, impossível acreditar que essas pessoas deixaram suas famílias .. é IMPOSSÍVEL ACREDITAR!!! Hoje o Mundo chora, mas o céu se alegra em receber Campeões. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos FORÇA CHAPE”.

O Real Madrid soltou um comunicado de solidariedade através de seu site oficial. “O Real Madrid lamenta profundamente o trágico acidente aéreo sofrido pelo clube brasileiro Chapecoense e presta suas expressivas condolências a familiares e amigos das vítimas. Ao mesmo tempo, desejamos recuperação aos sobreviventes”.

Vítima de um acidente semelhante 1949, o Torino também se manifestou: “Comovidos pela tragédia da Chapecoense. É um destino que nos une intimamente. #ForçaChapecoense, vocês são vizinhos fraternais”.

O alemão Lukas Podolski também mandou uma mensagem de apoio. “Rezem pela Chapecoense e seus familiares”, disse.

O palmeirense Dudu, que enfrentou a Chapecoense no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, relembrou a partida contra a equipe catarinense. “Último domingo tivemos um jogo muito importante pra gente contra#Chapecoense agora tivemos essa triste notícia com acidente deles …#Forçachape estamos com vcs !!! Que eles voltem pra seus familiares”.

O próprio Palmeiras também falou. “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o acidente do avião da @ChapecoenseReal e torce por boas notícias. #ForçaChape”, escreveu em seu Twitter.

“Minhas orações e solidariedade para os sobreviventes e amigos da Chapecoense no momento tão difícil”, disse o colombiano Falcao García.

Alexandre Pato foi outro jogador que atua fora do Brasil a se manifestar. “Estou sem palavras. Tinha amigos ali, amigos da minha família também! Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares! #forcachape”.