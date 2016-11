Guerrinha sobre Mário Sérgio: “Perdi um irmão”

Mário Sérgio estava no voo que levava a delegação da Chapecoense à Colômbia para a final da Copa Sul-Americana e caiu, matando mais de 70 pessoas. Adroaldo Guerra Filho, comentarista da Rádio Gaúcha, falou sobre a relação com o ex-jogador do Grêmio e ex-jogador e técnico do Inter, que atualmente trabalhava no Fox Sports.

— O Mário não era meu amigo, era um irmão que eu tinha. Fomos parceiros em coisas inacreditáveis. A primeira separação do Mário, quando ele jogava no Inter, levei para a minha casa. Estava a ponto de cometer uma loucura. Nossa amizade foi se estreitando, e a gente virou irmão. Era um maluco total, mas de um coração enorme. Perdi um irmão. Dói. Ele estava feliz, falei com ele nos últimos meses, umas cinco, seis vezes. Quando o Internacional estava capengando com o Celso, eu nunca havia feito isso. Na primeira vez, Fernando Carvalho disse que estava trazendo. Logo em seguida, ele me ligou e disse que fechou. Agora, eu liguei e disse que o Inter não estava legal. Quem sabe eu lanço o teu nome? Ele me disse que estava muito feliz na Fox, fazendo o que gostava. Estava alegre. Mas quem sabe faltou esse craque no time lá de cima. Um jogador que eu nem comento. Acima de tudo, um cara de caráter, tirava a roupa do corpo e dava para outro vestir. Vai fazer falta — disse.

Mário Sérgio jogou no Inter em duas oportunidades — 1979 a 1981, além de uma segunda passagem em 1984. Ele também foi campeão mundial pelo Grêmio em 1983. Já como técnico, passou pelo Beira-Rio em 2009.