Rio Branco é a 4ª capital em pessoas obesas, diz levantamento

Rio Branco é a quarta capital em número de pessoas obesas: 21,9% dos adultos moradores da capital do Acre estão acima do peso, uma situação que traz sérios problemas para a saúde em geral. A vizinha Manaus é a capital brasileira com o maior percentual de pessoas obesas, Os dados são da pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde feita em 2015, considerando pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e Índice de Massa Corporal igual ou superior a 30.

O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a 70 milhões, o dobro de há três décadas.

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é o do índice de massa corporal (IMC).

O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado. É o padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que identifica o peso normal quando o resultado do cálculo do IMC está entre 18,5 e 24,9.

Saiba onde estão os maiores percentuais de obesidade nas capitais:

1 Manaus (AM)

27,2% dos adultos com obesidade

2 Boa Vista (RR)

22,8% dos adultos com obesidade

3 Campo Grande (MS)

22,2% dos adultos com obesidade

4 Rio Branco (AC)

21,9% dos adultos com obesidade

5 São Paulo (SP)

21,2% dos adultos com obesidade

6 Porto Alegre (RS)

20,9% dos adultos com obesidade

7 Porto Velho (RO)

20,4% dos adultos com obesidade

8 Maceió (AL)

20,1% dos adultos com obesidade

9 João Pessoa (PB)

20% dos adultos com obesidade

10 Macapá (AP)

19,9% dos adultos com obesidade

11 Fortaleza (CE)

19,8% dos adultos com obesidade

12 Belém (PA)

19,1% dos adultos com obesidade

13 Natal (RN)

19% dos adultos com obesidade

14 Recife (PE)

18,7% dos adultos com obesidade

15 Rio de Janeiro (RJ)

18,5% dos adultos com obesidade

16 Aracaju (SE)

17,5% dos adultos com obesidade

17 Belo Horizonte (MG)

17,4% dos adultos com obesidade

18 Cuiabá (MT)

17,3% dos adultos com obesidade

19 Curitiba (PR)

16,4% dos adultos com obesidade

20 Salvador (BA)

16,3% dos adultos com obesidade

21 Teresina (PI)

15,8% dos adultos com obesidade

22 Florianópolis (SC)

15,7% dos adultos com obesidade

23 Vitória (ES)

15% dos adultos com obesidade

24 Brasília (DF)

14,4% dos adultos com obesidade

25 São Luís (MA)

14% dos adultos com obesidade

26 Palmas (TO)

13,6% dos adultos com obesidade

27 Goiânia (GO)

13,3% dos adultos com obesidade