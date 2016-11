Diplomatas conhecem as obras da ponte do Rio Madeira, na 364

As equipes dos diplomatas brasileiro e boliviano ciceroneados pelo vice-governador Daniel Pereira, que tinham como destino o município de Guajará-Mirim desviaram o caminho e visitaram as obras da ponte do rio Madeira, na BR-364 que liga o estado de Rondônia ao estado do Acre. A caravana constatou e se impressionou com a imensa produção de soja e arroz nas lavouras cultivadas ao longo da rodovia em território rondoniense.

Testemunharam a necessidade da construção da ponte, cujas obras andam em ritmo lento, assim como puderam constatar duas longas filas de veículos principalmente caminhões carregados com mais de um quilômetro de extensão no sentido Rondônia/Acre e vice-versa. Ali, de acordo com o barqueiro que realiza o transporte dos veículos cada carro aguarda no mínimo duas horas para atravessar.

A ponte não interessa só a economia de Rondônia e Acre, ela também interligará a Bolívia através dos distritos de Brasiléia e Cruzeiro do Sul na divisa com o Peru. Os mais pessimistas na região acreditam que neste ritmo as obras serão concluídas somente em 2018, se não faltar recursos do Governo Federal.