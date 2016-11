Coluna Bom Dia

PIB

Em pleno prenúncio da crise, em 2014, segundo os dados mais recentes do IBGE, o Acre foi o quarto estado com maior aumento do PIB no país. É uma informação da mais alta importância. É do pequeno Acre que as boas notícias estão vindo.

4,4%

Em um ano em que o aumento do PIB nacional foi de 0,5% — daí para frente começou a queda sistemática – um aumento de quase quatro e meio por cento na produção global do estado é motivo de comemoração. E a principal prova de que as ações, programas e medidas do governo estavam e permanecem no rumo certo.

Críticos

Os críticos de sempre podem alegar que o PIB do Acre representa pouco no Brasil, que é irrelevante na geração de riqueza, essas baboseiras. O importante é ver o crescimento real. E o que isso representa em retorno de qualidade para a população. E estados grandes, importantes, não conseguem repetir esses números tão positivos.

87%

Mais importante: entre 2002 e 2014, ou seja, em doze anos, o PIB total do Acre teve crescimento real de 87%. Desde os áureos tempos da borracha, no começo do século passado, isso não acontecia.

Oficial

E nada disso é propaganda, invenção, vem de um órgão isento, como o IBGE. E é fruto de um projeto econômico e político. O que questiona é: diante de um quadro desses, de uma realidade dessa magnitude, o que a oposição acreana, que tanto protesta, tem a propor? Como manter ou ampliar esse crescimento? Esse é o mistério, ou simplesmente, a absoluta falta de propostas, até agora, dos críticos e dos que sonham em substituir o atual governo.

Prêmio

Mobilizador, o deputado Léo de Brito está trabalhando questões em que acreanos da FPA se saem bem, como a transparência pública. Na semana passada, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, da qual Léo de Brito é presidente, premiou a gestão de Marcus Alexandre.

Audiência

Amanhã, quarta-feira, 30, a Comissão realiza audiência pública na Câmara dos Deputados para debater experiências inovadoras de atividades de controle externo realizadas pelos tribunais de contas estaduais. Claro que Naluh Gouveia, presidente do TCE do Acre, foi convidada.

Incêndios

O discurso de que os incêndios florestais no Acre são involuntários ou espontâneos caiu por terra com um estudo do Inpe. O Instituto de Pesquisa Espaciais sustenta que os incêndios são criminosos e aponta o Acre como um dos Estados onde mais cresceu essa prática. Os políticos têm que fazer alguma coisa urgente.

Garimpo

A verdade é que a questão ambiental está largada às traças no Brasil. Tanto que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Madeira, em Manicoré (AM), está atraindo até acreanos por conta de um garimpo de ouro que apareceu na região. A RDS está sendo devastada.

Super

O Globo publicou que Jorge Viana recebe supersalário. Mas, observando de perto, vê-se que não se compara nem um pouco com o que ganham alguns magistrados ou até mesmo filhas solteiras de oficiais do Exército. São aberrações contra as quais a sociedade tem de lutar.

Grana na conta

Em tempos de vacas magras, uma boa notícia para os prefeitos acreanos. Será creditado na próxima amanhã, 30 de novembro, nas contas das prefeituras brasileiras, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 3º decêndio do mês de novembro.

Repatriação de ativos

Além do crédito nas contas, ao montante contabilizado no mês, serão acrescidos os recursos da repatriação de ativos de brasileiros do exterior no presente ano.

Mais 8,68%

Comparando somente o valor do terceiro decêndio com o mesmo mês do ano anterior, 2015, o presente decêndio teve um crescimento de 8,68% em termos nominais, ou seja, desconsiderados os efeitos da inflação.

Seguro-desemprego

Boa notícia também chega para os profissionais da pesca no Acre, que estavam com carteiras pendentes neste ano. Cerca de 8 mil pescadores poderão receber o retroativo do seguro-desemprego do pescador artesanal após março de 2017. A informação foi repassada pelo Sindicato dos Pescadores do Estado do Acre.

Estados em crise

Reportagem do último domingo do site UOL traz matéria completa sobre a crise financeira que afeta os Estados, que levou os governos a adotar medidas que afetaram o pagamento de servidores em pelo menos nove unidades da federação.

Duras medidas

Entre as medidas, segundo o UOL, estão as demissões de funcionários; atraso, escalonamento ou parcelamento nos salários; redução de vencimentos do primeiro escalão e a falta de reposição anual da inflação.

Acre em dia

A reportagem faz alusão ao Acre como exceção e diz que no Estado não houve atraso, apontando que, em julho, o governador Tião Viana reduziu o seu salário e o dos secretários em 20%. Diz ainda que, no ano passado, o número de cargos comissionados foi cortado em 30% e que o Acre perdeu mais de R$ 300 milhões em receita este ano em repasses do Governo Federal.

Medidas drásticas

Nos casos mais graves até agora, segundo a reportagem, os governos de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tomaram medidas drásticas e decretaram estado de calamidade pública, após cortes de gastos e atrasos em salários. Ambos alegam que estão falidos e pedem socorro federal.

Mal comparado

O mundo perdeu Fidel, mas ganhou Trump e segue o baile do terror.

Perda esportiva

Uma coisa é certa: três grandes marcas esportivas, pelo menos, estão de luto com a morte de Fidel. Perderam um grande divulgador de suas grifes.

Mal comparado 2

Fidel chegou ao poder em Cuba, em 1959, com apenas 32 anos. Trump se elegeu presidente dos EUA, em 2016, aos 70 anos.

Promessa é dívida

Lula, dizem, havia marcado um encontro com Fidel para dezembro. Os inimigos do ex-presidente brasileiro esperam que ele cumpra a promessa.

Fidel e satanás

As redes sociais ficaram congestionadas de mensagens a favor e contra o ditador caribenho. Alguns chegaram a demonstrar ódio, como a que dizia “Satanás aproveitou a Black Friday e levou Fidel com 90% de desconto”.

Manual da sobrevivência

O que levou o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, gravar conversa com Temer e outros? Elementar, caro presidente. Jacaré que não se cuida vira rapidinho bolsa de madame.

Epa, epa

Aliás, entrevista coletiva de presidentes (da República, do Senado e da Câmara) num domingo, como aconteceu ontem, é fato raríssimo (ou quase) no país. Isso significa que a coisa (Geddelgate) está mais para epa, epa do que para oba, oba.

Poder

Passadas as eleições, a disputa pelo poder saiu das ruas e é travada agora dentro das câmaras e secretarias municipais. Em Sena Madureira, a oposição já apresentou nomes para compor a Mesa Diretora do Legislativo, no primeiro biênio (2017-2018).

‘Gravar um presidente é algo quase indigno’

“Gravar um presidente da República é desarrazoável, quase indigno”, disse o próprio Temer, ao pedir a gravação de suas audiências. “Aproveitando essa gravação clandestina, talvez façamos desse limão uma limonada institucional”,

completou o presidente.

Agora, Maia nega desejo de anistiar crimes eleitorais

“Nas discussões com os líderes, nossa intenção jamais foi anistiar crime. Óbvio que quando se fala em anistia, não se fala em crimes eleitorais, como foi feito no projeto de repatriação”, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.