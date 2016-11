Palmeiras pedirá à CBF para usar camisa da Chape na última rodada

O Palmeiras quer enfrentar o Vitória, na última rodada do Brasileirão, adiada para 11 de dezembro, usando o uniforme da Chapecoense. O clube já tem o aval da Crefisa, sua patrocinadora, e também pedirá autorização da Adidas, fornecedora de material esportivo, antes de encaminhar a solicitação para a CBF.

Leila Pereira, dona da Crefisa, avisou à diretoria do Verdão que abre mão de todas as suas propriedades no uniforme para que o clube decida a melhor forma de homenagear a equipe catarinense, cuja delegação foi vítima de acidente aéreo na última madrugada, a caminho de Medellín (COL), onde disputaria a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, tinha ótima relação com Sandro Pallaoro, presidente da Chapecoense que morreu no acidente ao lado de outras 75 pessoas. Os dois clubes negociaram recentemente a ida de Hyoran, destaque da Chape, para o atual campeão brasileiro. O meia de 23 anos não estava na viagem porque se recupera de lesão.

O título brasileiro do Palmeiras foi confirmado justamente contra a Chapecoense, no último domingo. Foi o último jogo da equipe antes do acidente.