Edital abre corrida para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Acre

Por meio do Edital N.º 16/2016, publicado na edição desta terça-feira, 29, do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Cezarinete Angelim, declarou a vacância do cargo outrora ocupado pela desembargadora Maria Penha, aposentada voluntariamente desde o último dia 16.

No documento, Cezarinete Angelim torna pública a abertura de concurso para provimento de um cargo de desembargador da Corte de Justiça Acreana.

Segundo o Edital, o cargo será provido por concurso de acesso, pelo critério de merecimento, entre juízes de Direito de Entrância Final que satisfaçam os requisitos constitucionais, legais e regimentais.

Para o preenchimento da vaga deixada pela desembargadora Maria Penha, os magistrados interessados em concorrer ao certame poderão requerer inscrição dirigida à presidente, no prazo comum de 10 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da Justiça Eletrônico.

Ainda conforme o documento, “o presente certame será regido pela Resolução n.º 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução TPADM n.º 193/2015 e pelo Regimento Interno deste Pretório, naquilo que não conflitar com as Resoluções em comento”.