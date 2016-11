Acre é o 5° estado com menor taxa de mortes no trânsito

Estudo realizado pela Consultoria Macroplan e publicado na Revista Exame revelou que o Acre é o 5° Estado brasileiro com menor taxa de mortes no trânsito.

O levantamento mostra que, anualmente, 22 brasileiros em cada grupo de 100 mil morrem em acidentes de trânsito. No Acre, de acordo com o estudo, a taxa é de 18 mortes a cada 100 mil habitantes.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Pedro Longo, o resultado é parte de uma estratégia de governo, que ao longo dos anos vem realizando diversos projetos de educação, engenharia e fiscalização de trânsito com o intuito de promover a segurança nas vias.

“As estatísticas mostram que os resultados desse trabalho têm sido muito possitivos, evidênciando que, desde o ano de 2011, temos alcançado redução tanto nos índices de acidente de trânsito com vítimas fatais quanto com vítimas não fatais no âmbito do Estado e da capital”, explica Longo.

A redução de acidentes de trânsito no Estado entre 2011 e 2015 foi de 63,69%, sendo que ano passado a redução de vítimas fatais em Rio Branco foi de 40,88% e no Estado todo, de 23,05%.

O Estado brasileiro com menor quantidade de mortes no trânsito é o Amazonas, onde a taxa é de 13 a cada grupo de 100 mil. Já o Piauí é o lugar onde a morte no trânsito é mais frequente. São 40 óbitos para cada 100 mil piauienses, o que equivale ao dobro da taxa nacional.