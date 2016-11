“É um momento duro e de muita dor”, lamenta José Bestene, tio do médico da Chapecoense

Familiares do médico do time da Chapecoense, o acreano Marcio Bestene Koury, 44, está reunida em Rio Branco para acompanhar as informações sobre a queda do avião que levava a delegação da equipe catarinense para Medellín, na Colômbia, e que sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira, 29.

O médico acreano morava há dez anos em Chapecó, onde se tornou médico do time e se casou. Koury também era formado em engenharia e fez medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac). A especialização em medicina desportiva foi feita em São Paulo. Ele tinha duas filhas, de seis e 11 anos.

O tio de Márcio, o ex-deputado José Bestene, afirma que o momento é de dor e que está sendo muito duro acompanhar toda a situação de longe.

“Agora a gente está procurando informações oficiais. A irmã dele está em Lisboa e a mãe fazendo exames em Goiânia. Antes de viajar, ele postou uma foto na poltrona do avião. Estava feliz, mandou fotos também para a mulher. É um momento duro e de muita dor”, lamenta.

“A gente sabe que não vai ser fácil o translado. Vamos ver com a mulher e a mãe se ele vem para Rio Branco ou vai para Chapecó. É muita dor. Ele era um cara muito determinado. Ele dizia que eu ainda ia vê-lo como médico da seleção. O sonho dele era ser campeão”, finaliza.

Final de campeonato

O time da Chapecoense embarcou para a Colômbia na noite de segunda (28), para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, na quarta (30). Inicialmente, o voo iria diretamente de Guarulhos (SP) para Medellín, mas o voo foi vetado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em razão do veto, a equipe tomou um voo comercial até a Bolívia e, de lá, o grupo pegou o voo da LaMia.

Em comunicado, o clube de Santa Catarina informou que espera pronunciamento oficial da autoridade aérea colombiana sobre o acidente.

Em seu perfil no Twitter, o Atlético Nacional lamentou o acidente e prestou solidariedade à Chapecoense: “Nacional lamenta profundamente e se solidariza com @chapecoensereal pelo acidente ocorrido e espera informação das autoridades”.

O primeiro jogo da decisão, marcado para esta quarta-feira (30), foi cancelado, segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A CBF adiou a final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, que também estava prevista para quarta-feira.

O Itamaraty, pelo telefone, informou que a embaixada do Brasil em Bogotá está em contato com as autoridades colombianas para obter informações sobre o acidente. A assessoria informou que as notícias ainda chegam desencontradas.

O Ministério das Relações Exteriores vai esperar um posicionamento oficial sobre vítimas e circunstâncias do acidente para se pronunciar. Está previsto que divulguem uma nota oficial ainda agora de manhã. O embaixador em Bogotá se chama Julio Bitelli.