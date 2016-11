Piloto de aeronave da Chapecoense morava na cidade de Epitaciolândia

O piloto da aeronave que caiu na madrugada desta terça-feira (29), Miguel Quiroga, estava morando na cidade de Epitaciolândia, no Acre, que faz fronteira com a Bolívia. Era bastante conhecido e estaria construindo sua residência onde pretendia morar com sua família.

Segundo foi informado por amigos, o piloto era casado com a filha de um empresário e político da cidade de Cobija. Miguel era apaixonado pela aviação e vinha realizando investimentos na cidade.

A tragédia onde morreu mais de 70 pessoas, na maioria jogadores, jornalistas e parte da tripulação, entra para o rol das maiores tragédias na América Latina. A aeronave levaria 81 pessoas a bordo: 72 passageiros e 9 tripulantes.