Prefeitura, Governo e moradores vão realizar Réveillon na Base

Prefeito Marcus Alexandre visitou o local e garantiu intervenções que vão melhorar a estrutura do bairro para a tradicional festa de virado de ano.

A queima de fogos, iluminação, palco, banheiros químicos, tendas, limpeza, operação tapa-buracos e iluminação fazem parte da estrutura garantida pela Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, para a realização de mais uma festa de réveillon no bairro da Base. Nesta terça-feira, 29, o prefeito Marcus Alexandre, junto com equipe e a presidente da Associação de Moradores do bairro Base, Rocilene Dantas, percorrem a rua onde a festa será realizada, às margens do Rio Acre. “Vamos fazer uma grande operação de limpeza e recuperação dessa área para que o tradicional Réveillon da Base aconteça com muito sucesso”, declarou o prefeito.

A parte artística ficará sob a responsabilidade da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, que está contratando as bandas que vão se apresentar na festa da passagem de ano. Por enquanto já está confirmada a presença do grupo Na Base do Samba, formado por músicos do próprio bairro.

Rocilene Dantas, líder comunitária da Base, cita que os moradores estão ansiosos pela festa e muito agradecidos ao prefeito Marcus Alexandre. “A Prefeitura e o Governo entram com a estrutura e nós com a alegria. Este ano a comemoração é especial porque nosso barranco estava desabando e a Prefeitura recuperou o local, garantindo um belo mirante aqui na Base”, citou Rocilene.

Além da estrutura para a festa, a Prefeitura também vai fazer uma grande operação de limpeza desde o Calçadão Raimundo Escócio – ao lado da ponte de concreto – até o calçadão onde haverá a queima de fogos, já na frente do Flutuante.

A festa na Base começará antes mesmo do réveillon. Está confirmado para o dia 20 de dezembro mais uma Serenata de Natal, quando os moradores, junto com a Banda da Polícia Militar, percorrem ruas da localidade e do Centro levando músicas de natal pela cidade. A Prefeitura de Rio Branco também dará apoio para esse evento.

Contenção do desbarrancamento

O trabalho de contenção do desbarrancamento as margens do Rio Acre, no bairro da Base, agravado após a enchente histórica de 2015, quando o nível do manancial começou a voltar ao seu leito normal, já está em fase de conclusão. A intervenção de mais de seis mil metros quadrados garantiu o fim da erosão no local. A reconstrução do barranco do Rio Acre e a proteção da encosta contaram com várias fases: um espigão de pedra diminuiu a velocidade das águas do Rio Acre; em seguida houve a colocação da manta geossintética e, sobre ela, a geocélula – uma espécie de colmeia, totalmente preenchida com solo. Os dispositivos de drenagem e a grama batatais para proteger a encosta, também foram introduzidos na área.

As obras no bairro da Base são parte de um conjunto de intervenções feitas pela Prefeitura e que também acontecem em outros pontos da cidade como o calçadão Raimundo Escócio e a Rua Primeiro de Maio – no bairro Seis de Agosto. O conjunto de obras foi necessário porque a forte cheia do ano passado fez com que o solo ficasse muito fragilizado, cedendo e rachando. Os três sistemas de contenção à base de concreto, pedra rachão e grama garantem que a movimentação do solo tenha fim nos trechos mais críticos.