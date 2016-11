Procon acompanhará fechamento de agências do Banco do Brasil no Acre

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) se reuniu nesta terça-feira, 29, com o novo superintendente do Banco do Brasil no Acre, Paulo Gomes Amaral, para tratar de questões ligadas à reorganização institucional do banco, de acordo com as informações divulgadas no dia 20 deste mês. Segundo o projeto, duas agências irão fechar em Rio Branco: a Agência Parque e a Agência Estação.

Já em Assis Brasil, a agência bancária será transformada em posto de atendimento. Com a reestruturação, o Acre passará a contar com 21 agências e 10 postos de atendimento do Banco do Brasil.

A intenção do Procon é evitar que haja algum prejuízo aos consumidores durante esse período de transição. O banco apresentou um plano de ações para garantir que não haverá qualquer impacto para os clientes. O uso de cartões, senhas e agendamentos de débito automático continuará sem qualquer alteração.

Todos os canais de atendimento telefônico, o site e as próprias agências estão preparados para informar aos consumidores sobre essas mudanças. O processo de migração dos clientes dessas duas agências começará apenas no dia 14 de janeiro.

Além dessas medidas, o Banco do Brasil apresentou uma nova ferramenta para auxiliar os consumidores, que agora podem utilizar o aplicativo da instituição no celular para tirar senhas de atendimento.

Basta atualizar o aplicativo, seguir os passos para emitir a senha, e o tempo de espera já será apresentado, além de agências mais próximas e todas as informações para sua comodidade.

O diretor do Procon, Diego Rodrigues, disse que o órgão irá acompanhar os consumidores durante todo o tempo de transição, para evitar prejuízo. E aqueles que tiverem qualquer problema podem procurar a unidade do Procon ou ligar para o 151.