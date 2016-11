Integrante de organização criminosa é preso em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (Necapc) prendeu, na manhã desta terça-feira (29), Gerlan Alain Mota Lopes, 31, em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretada pelo judiciário, sob acusação, de organização criminosa e associação para o trafico.

Gerlan Alain foi capturado em uma residência localizada na Rua Hosana Carneiro, bairro João Eduardo por agentes do Necapc após trabalho minucioso de investigação que o apontou como cidadão com fortes ligações com o trafico de drogas e organização criminosa.

O coordenador do Necapc, delegado Karlesso Nespoli, pontuou a ação da polícia que tirou de circulação um individuo perigoso. “A Polícia Civil tem intensificado as ações principalmente no que tange as investigações e o resultado é esse, são prisões importantes que retira de circulação pessoas com alto grau de periculosidade”, observou delegado Karlesso.

O crime de organização criminosa está tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013: Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Podendo o suspeito se condenado pagar pena – reclusão, de três a oito anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.