Manifestantes ocupam prédio da reitoria da Ufac

Um grupo de alunos, professores e técnicos administrativos ocupou, nesta terça-feira (29), o prédio da reitoria no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que estabelece um limite para os gastos públicos. Além disso, o ato é contra a Medida Provisória (MP) 746, que determina uma reforma no ensino médio no país anunciada pelo governo federal.

A ocupação iniciou por volta das 8h e faz parte de uma paralisação, definida para esta terça, durante a assembleia na última quinta (24) em que os professores resolveram não aderir à greve nacional . Segundo presidente da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac), Sávio Maia, a ocupação é um ato simbólico e, além disso, vai ser realizada uma palestra e debate sobre a PEC e MP.”Foi um ato importante, porque juntamos técnicos, estudantes e professores. Recebemos a reitoria que se posiciona favorável às nossas reivindicações. O maior objetivo do ato é mandar um recado aos nossos senadores sobre o que achamos da PEC e da Medida Provisória. A PEC causa prejuízo à maioria da população”, diz Maia.

Para a professora do curso de letras inglês da Ufac, Raquel Alves Ishii, de 31 anos, a PEC vai afetar toda a sociedade. “Além da paralisação, propusemos essa ocupação simbólica na reitoria da universidade para discutir e chamar a atenção da sociedade a respeito dos perigos que essa PEC vai trazer para a classe trabalhadora durante os próximos 20 anos”, fala.

A estudante do 6º período do curso de psicologia da Ufac Thais Alanna, de 19 anos, afirma que além do protesto contra a PEC os estudantes têm outras reivindicações. “Somos contra a reforma do ensino médio e temos também os saraus, que foram proibidos aqui na universidade, que está fechada para sarau, e a gente quer que o reitor libere os saraus na Ufac”, diz a estudante.

O reitor da Ufac, Minoru Kimpara, afirma que é a favor do movimento dos professores, alunos e técnicos administrativos. Para Kimpara, ao invés do governo federal diminuir os investimentos nos setores de educação e saúde do país, é preciso aumentar.

“Nossa posição é clara, qualquer projeto de lei ou emenda de constituição que visa diminuir e restringir gastos com saúde e educação, somos contra. Não podemos sacrificar as pessoas mais pobres desse país. Não existe um país desenvolvido com uma educação subdesenvolvida”, afirma o reitor.Sobre os saraus que estariam suspensos na Ufac e que os estudantes questionam, o reitor afirma que não estão proibidos.

“Se for feito com ordem e organização de maneira que não venha a colocar em risco a integridade física das pessoas que participam e também a integridade dos espaços da universidade que cuidamos diariamente, não tem problema nenhum”, diz.