Governo encaminha à Aleac Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017

O governador Tião Viana encaminhou ao Poder Legislativo, nesta terça-feira (29), o Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2017, num montante de R$ 5,6 milhões, valor inferior cerca de 7,02% do que foi previsto para execução em 2016.

A divisão orçamentárias entre os poderes foi apresentada da seguinte forma: R$ 137.076.421,68 par a Assembleia Legislativa (Aleac) e R$ 232.530.976,67 para o Tribunal de Justiça (TJAC).

O Tribunal de Contas será contemplado com R$ 49, 1 milhões. R$ 103,4 milhões serão destinados para o Ministério Público do Acre. A Defensoria Pública terá R$ 23,2 milhões.

A área de segurança será contemplada com R$ 7,7 milhões para Polícia Militar; R$ 3,7 milhões para o Corpo de Bombeiros; R$ 14,4 milhões para Secretaria de Segurança e R$ 10,6 milhões para Secretaria de Polícia Civil.

A Secretaria de Saúde contará com R$ 378,3 milhões. A Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE) ficará com R$ 39,3 milhões. A fatia da secretaria de Educação será de R$ 811,3 milhões.

A verba de mídia do governo sofreu um corte de R$ 1 milhão e foi fixada em R$ 13 milhões. Corte também nas emendas parlamentares que de R$ 200 vai para R$ 100 mil.