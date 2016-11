Tião Viana tem audiências no Ministério do Meio Ambiente e Ibama

O governador Tião Viana esteve em Brasília nessa terça-feira, 29, onde participou de audiências no Ministério do Meio Ambiente e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O objetivo dos encontros foi garantir o andamento de políticas públicas que beneficiam comunidades rurais, principalmente da Reserva Chico Mendes.

No Ministério do Meio Ambiente, o governador foi recebido pelo secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Everton Frask Lucero. Tião Viana agradeceu – ao mesmo tempo em que pediu celeridade – o ministério na condução de uma normativa solicitada pelo Acre e Mato Grosso que vai permitir aos dois Estados realizar novos projetos ambientais.

Segundo a chefe da Casa Civil do Acre, Márcia Regina Pereira, esses projetos, quando possíveis, ajudarão no desenvolvimento de comunidades rurais do Estado com novas vias econômicas, além de combater o desmatamento.

Já no Ibama, Tião Viana foi recebido pela presidente Suely Araújo. O governador pediu que a instituição se una ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para agilizar a liberação dos Documentos de Origem Florestal (DOF) para as operações de manejo florestal comunitário pelos moradores da Reserva Chico Mendes.

O projeto de manejo comunitário faz parte do programa do governo do Estado para gerar novas oportunidades aos moradores da reserva. Suely Araújo prometeu que irá se reunir com a diretoria do ICMBio para a resolução da demanda.