Torcedores pedem Ronaldinho Gaúcho na Chapecoense em 2017

Em um post que fez seu perfil no Twitter homenageando o jogador Matheus, que morreu na tragédia do voo da Chapecoense, Ronaldinho Gaúcho recebeu de seus seguidores milhares de pedidos para que ele jogue no clube catarinense em 2017.

Na publicação, Ronaldinho manifestou seus pêsames à toda a família de Matheus, que foi revelado no Grêmio, em 2013, foi contratado pela Chapecoense em 2016. Os seguidores do craque de 36 anos, que está sem clube desde setembro de 2015, fizeram um coro pedindo que ele vista o manto da Chape no ano que vem.

“@10Ronaldinho joga ano que na Chape, ajude a reerguer esse time!”, escreveu um dos seguidores.

#ForçaChape @gabrielguareze @10Ronaldinho Jogue ano que vem na chape. ajude reerguer aquele clube gigante que ela é

@10Ronaldinho Joga na Chape ano que vem!! Merecem pelo menos se reerguer depois de tudo isso

Ronaldinho ainda não confirmou se vai jogar ou não mais uma temporada. Mas fica aí o apelo dos fãs.