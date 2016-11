Polícia prende homens acusados de furto e tráfico de drogas

No final da tarde desta terça feira 29/11, policiais do Segundo Batalhão, realizaram a prisão de três homens, acusado de furto a uma residência no bairro Canaã.

Segundo os policiais, eles foram acionados via CIOSP para atender a mais uma ocorrência de furto em residência, ao chegarem no local, os policiais foram informados que uma casa teria sido furtada por ladrões que fugiram em um carro.

Os policiais após pegaram as informações saíram pelo bairro a procura dos acusados. Segundo a polícia, ao realizarem um patrulhamento na avenida Amadeu Barbosa, eles teriam visto o suposto carro usado no furto a casa, parado em frente de outra casa.

De acordo com os policiais, a casa na verdade era uma boca de fumo e os acusados teriam ido até o local para trocar os produtos do furto por droga.

Ao revistarem a casa, os policiais encontraram cerca de 2 kg de maconha, vários aparelhos eletrônicos, TV’s e muitos objetos que podem ser produtos de furto.

Três homens foram presos acusados de furto e tráfico de drogas. Segundo a polícia, na hora da ação o dono da casa conseguiu escapa do cerco.

Os acusados foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes.

Selmo Melo