Previsão de chuva forte e possível queda de granizo nesta quarta

Segundo Davi Friale anunciou no seu site O Tempo Aqui, a alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas intensas, ventanias, muitos raios e queda pontual de granizo, nesta quarta-feira (30), em alguns pontos do Acre. Chuvas volumosas devem ocorrer durante esta semana em áreas do Acre, e Rondônia.

A chegada de uma fraca frente fria e a alta umidade do ar deixam o tempo instável e ventilado, com muitas nuvens, chuvas passageiras desde as primeiras horas e possibilidade de temporais, no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, na região de planície da Bolívia e no sudeste do Peru.

Nos próximos dias, a alta umidade do ar e o calor deixam o tempo favorável à ocorrência de chuvas…