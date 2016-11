Familiares não vão precisar ir à Colômbia identificar corpos de vítimas

No aeroporto de Medellín para receber autoridades brasileiras, o embaixador do Brasil na Colômbia, Julio Glinternick Bitelli, revelou que não será necessária a ida ao pais dos familiares das vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense para a identificação dos corpos.

- As famílias estão em uma situação muito delicada. Procuramos evitar que venham à Colômbia para evitar um esforço adicional. A primeira ideia é essa. Com a identificação, com base nas impressões digitais e documentos, não será necessário que venham. Os familiares que quiserem vir terão o apoio da embaixada brasileira, mas não é necessário que venham. As circunstâncias em que o acidente ocorre permitiram que as vítimas estejam em estado de identificação relativamente fáceis – disse o embaixador.

Julio Glinternick Bitelli disse ainda que espera que os corpos sejam levados de volta ao Brasil antes do fim de semana.

– Queremos que tudo acontecerá da forma mais rápido possível. Mas há uma ´serie de tramites que temos que cumprir. As autoridades colombianas estão trabalhando de forma interrupta desde o princípio. Esperamos que antes do fim de semana possamos levar os corpos. A Polícia Federal brasileira chegou hoje com as impressões digitais dos passageiros para ajudar a agilizar o processo. A expectativa é que antes do fim de semana todos sejam removidos para suas famílias no Brasil

Ministro José Serra chega nesta quarta

Nesta quarta-feira, o ministro de Relações Internacionais, José Serra, desembarcará na Colômbia para se reunir com autoridades locais e acompanhar homenagens às vítimas do acidente.

– O ministro José Serra, que está em Havana para acompanhar o enterro do Fidel Castro, virá amanhã para Medellín. A chegada está prevista para 16h para participar do evento no estádio, em que o Atlético Nacional vai homenagear a Chepecoense. O ministro terá encontros com autoridades colombianas e vai participar desse evento.