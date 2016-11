Vidente que previu queda de avião faz previsões para famosos em 2017

O vidente Carlinhos foi o destaque do programa “A Tarde é Sua” da apresentadora Sonia Abrão, na RedeTV!, nesta terça-feira (29).

Ao vivo, o vidente que teria previsto a queda de um avião com um time de futebol brasileiro no começo deste ano, durante o programa “Programa Ênio Carlos”, fez novas previsões para o mundos dos famosos e da TV no próximo.

Carlinhos afirmou que Gugu vai mesmo voltar ao SBT e que Ratinho terá um programa nos domingos da emissora do Homem do Baú.

Ainda no SBT, o vidente disse que Silvia Abravanel comandará a emissora no lugar de Silvio Santos.

E não parou por aí, Carlinhos previu que um famoso vai enfrentar um sério acidente com um helicóptero em São Paulo. “Ele vai tentar desviar de casas e vai cair em um rio. Mais duas pessoas estarão na aeronave”, contou.