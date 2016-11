Cerca de 300 mil devem receber 13º no Acre

Termina hoje o prazo para que as empresas paguem a 1ª parcela do 13º salário aos trabalhadores. No Acre, cerca de 300 mil pessoas devem receber, injetando quase R$ 4,5 milhões na economia do Estado com as duas parcelas. O valor representa cerca de 0,66% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e um crescimento de mais de 3% em relação ao 13º salário pago em todo o Acre, no ano passado.

O estudo sobre os impactos do pagamento leva em consideração os trabalhadores do mercado formal, setores público e privado, aposentados e pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). “O numero de pessoas beneficiadas este ano teve uma pequena queda de 0,85% em relação aos abrangidos pelo pagamento em 2015”, diz o sindicalista. “Isso se deve aos reflexos da crise sobre o mercado de trabalho”, acrescenta.

PARCELA

A 1ª parcela corresponde à metade do salário integral do trabalhador no mês de outubro – para quem foi contratado até dia 15 de janeiro deste ano. Quem foi admitido após esse período, terá o pagamento proporcional aos meses trabalhados. A 2ª parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro, terá os descontos semelhantes ao pagamento normal, como a contribuição ao INSS e Imposto de Renda.

Além disso, caso o trabalhador tenha recebido algum aumento, a diferença será paga nesta parcela. O sindicalista estima que a economia acreana está em passos lentos em comparação ao ano passado. Por isso, ele acredita que algumas empresas enfrentem dificuldades para cumprir o calendário de pagamento do 13º salário.

O QUE FAZER COM O 13º

Pagar todas as dívidas pendentes

Se sobrar dinheiro, comprar à vista

Separar uma parte do 13º salário (se for possível) e aplicá-lo na poupança.